Buch über Ex-US-Präsident : Trump soll Toilette im Weißen Haus mit Dokumenten verstopft haben

Washington Die Meldungen über den Umgang des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit Dokumenten im Weißen Haus werden immer skurriler. Das US-Nationalarchiv bekam etwa nach Trumps Amtsende zerrissene und wieder zusammengeklebte Dokumente.

Laut einem neuen Buch soll der Republikaner in seiner Amtszeit immer wieder eine Toilette im Wohnbereich des Weißen Hauses mit zerknülltem Papier verstopft haben. Demnach entdeckten Angestellte regelmäßig Knäuel von bedrucktem Papier in der Toilette – und gingen davon aus, dass der Präsident das Papier heruntergespült hatte.

Diese Woche sorgte dann die Enthüllung für Aufsehen, dass Trump in großem Umfang Unterlagen vom Weißen Haus in sein Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte. Unter den Unterlagen befanden sich auch Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Das Nationalarchiv musste 15 Kartons voller Dokumente in Mar-a-Lago abholen – und hat laut einem Medienbericht das Justizministerium gebeten, sich mit dem Fall zu befassen.