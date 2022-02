Ottawa weiter lahmgelegt : USA bitten Kanada Grenzblockade durch Trucker zu beenden

Toronto Über die Ambassador Bridge rollt normalerweise ein Viertel des Handels zwischen den USA und Kanada. Derzeit geht nichts und Autowerke müssen schließen oder die Produktion zurückfahren. Zudem wächst die Sorge über mögliche Nachahmer in den USA und Europa.

Die USA haben am Donnerstag die kanadische Regierung dringend gebeten, eine Grenzblockade gegen Corona-Vorschriften protestierender Lkw-Fahrer zu beenden. Seit vier Tagen haben Trucker die Ambassador Bridge blockiert, die Detroit über den gleichnamigen Fluss mit dem kanadischen Windsor verbindet. In Autofabriken sowohl in den USA als auch in Kanada ist deswegen die Produktion verlangsamt oder gestoppt worden.

Das Fordmotorenwerk in Windsor wurde am Mittwoch geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Es konnte am Donnerstag wieder die Produktion aufnehmen. Ein Werk in Oakville bei Toronto arbeitet mit reduzierter Kapazität. Auf der US-Seite strich General Motors die zweite Schicht im SUV-Werk in Lansing am Mittwoch und die erste und zweite Schicht dort am Donnerstag. Toyota teilte mit, drei seiner Werke in Ontario blieben wegen Teilemangels für den Rest der Woche geschlossen. Auch in einem Toyota-Werk in Kentucky wurde die Produktion zurückgefahren. Die Frühschicht in einem Stellantis-Werk in Windsor wurde am Donnerstag früher nach Hause geschickt.