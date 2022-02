Bremse und Gas verwechselt : 85-Jährige wird bei Unfall in Kempen schwer verletzt

Zwei Fahrzeuge stießen auf der Straße Blatendoop zusammen. Foto: Günter Jungmann

Kempen Eine 85-jährige Frau ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Kempen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stießen gegen 15.30 Uhr auf der Straße Blatendoop zwei Autos frontal zusammen.

Nach den ersten Ermittlungen hatte ein 85-jähriger Mann aus Kempen Bremse und Gas verwechselt und war so mit dem verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 53-jährigen Kempenerin zusammengestoßen.

Seine 85-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Kempener und die Fahrerin des zweiten Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen und an einer Hecke, die ein Grundstück einfriedet, entstand erheblicher Sachschaden.

(biro)