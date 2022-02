Aktion in Nordmazedonien : Von Klassenkameraden gemobbt – Staatspräsident bringt Mädchen mit Down-Syndrom zur Schule

Nordmazedoniens Präsident Stevo Pendarovski bring die elf Jahre alte Embla zur Schule. Foto: stevopendarovski/Instagram

Belgrad/Skopje Mit dieser Aktion hat Nordmazedoniens Präsident ein Zeichen gegen Ausgrenzung gesetzt: Nachdem ein Mädchen mit Down-Syndrom von Mitschülern und deren Eltern schikaniert worden war, nahm Stevo Pendarovski das Kind bei der Hand und brachte sie persönlich zur Schule. Das Netz ist begeistert.

Wegen ihrer Behinderung wird die mazedonische Schülerin Embla Ademi von ihren Klassenkameraden geschnitten. Seit dem Ende der Winterferien am 1. Februar saß das elfjährige Mädchen mit Down-Syndrom in der „Bashkimi – Einheit“-Schule in Gostivor allein im Klassenzimmer. Der Grund: Aus Protest gegen ihr angeblich aggressives Verhalten hatten die Eltern ihrer Klassenkameraden einen Unterrichtsboykott initiiert.

Irgendwelche aggressiven Neigungen hatten die Betreuer des lokalen „Handimak“-Zentrums für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die Embla schon länger kennen, allerdings noch nie an ihr bemerkt. Dennoch saß das Mädchen lange abgesondert von den anderen Schülern in der zugigen Halle der Schule - mit einer kleinen Elektroheizung zum Aufwärmen.

Auf Drängen von Emblas Eltern hatte die Schulleitung zum Ende der Winterferien endlich die seit Jahren versprochene Integration des Mädchens in den Klassenverband angekündigt. Doch die empörten Eltern seiner Mitschüler liefen gegen den Integrationsversuch Sturm – und forderten in einer Petition selbst Emblas Schulausschluß.

View this post on Instagram A post shared by Стево Пендаровски (@stevopendarovski)

Ausgrenzung statt Integration: Nicht nur in Nordmazedonien haben behinderte Menschen auf dem Balkan oft keinen leichten Stand. Ein TV-Bericht über Emblas Schicksal und die Diskriminierung in der mehrheitlich von Albanern bewohnten Provinzstadt alarmierte in dem Vielvölkerstaat nicht nur den Ombudsmann, sondern auch den Landesvater. Demonstrativ besuchte Präsident Stevo Pendarovski in dieser Woche Emblas Familie besucht – und begleitete sie in ihre Schule.

Umschwärmt von Fotografen und an der Hand des Staatschefs stapfte das Mädchen mit der Mütze durch den Schneematsch in die Schule. Bilder der Aktion verbreiten sich nun im Netz und werden in sozialen Netzwerken gefeiert. Mehr als 30.000 Upvotes gab es bislang allein für ein Posting bei Reddit.