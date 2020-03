Kate und William in Irland : Die Herzogin kam ganz in Grün

Prinz William und Kate sind gemeinsam in Irland. Dort haben sie auch Irlands Präsidenten Michael D. Higgins und seine Frau Sabina getroffen. Die Herzogin war ganz in Grün gekleidet. Foto: AP/Phil Noble

Dublin Drei Tage sind Prinz William und Herzogin Kate zu Gast in Irland. Es ist der erste offizielle Besuch der beiden in dem Nachbarland. Zu Ehren der grünen Insel trägt Kate natürlich grün.

Prinz William und seine Frau Kate sind am Dienstag zu ihrem ersten offiziellen Besuch in Irland eingetroffen. Zum Auftakt ihres dreitägigen Besuchs wurde das Paar in Dublin von Präsident Michael Higgins sowie von dem scheidenden Regierungschef Leo Varadkar empfangen, später besuchte es das Denkmal zur Erinnerung an die Toten des Unabhängigkeitskriegs gegen England. Am Abend stand noch ein Besuch der berühmten Guinness-Brauerei auf dem Programm.