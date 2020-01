Ermittlungen im Fall Epstein : US-Staatsanwalt kritisiert Prinz Andrew als unkooperativ

Im Fall Jeffrey Epstein hat ein Staatsanwalt in den Vereinigten Staaten dem britischen Prinzen Andrew mangelnde Zusammenarbeit vorgeworfen. Der Buckingham-Palast schweigt in der Sache.

„Bis heute hat Prinz Andrew null Kooperation gezeigt“, kritisierte der US-Staatsanwalt Geoffrey Berman am Montag in Manhattan. Staatsanwaltschaft und FBI hätten die Anwälte des Prinzen kontaktiert und um eine Befragung gebeten.

In einem TV-Interview im Herbst gab Andrew an, am Abend einer angeblichen Begegnung mit der Frau in London sei er mit seinen Kindern Pizza essen gewesen. Er hat außerdem gesagt, ihm sei Epsteins mutmaßlicher Missbrauch Minderjähriger nicht bekannt gewesen.