Weltwirtschaftsforum in Davos : Prinz Charles trifft sich mit Greta Thunberg

London Seit Jahren warnt Thronfolger Prinz Charles bereits vor der Klimaerwärmung. Am Mittwoch soll er eine Rede in Davos halten und trifft außerdem die Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) wird beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch zu erstem Mal mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) zusammentreffen. Das teilte das Clarence House, der Sitz des Prince of Wales in London, per Twitter mit.