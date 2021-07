Streit um Nordirland : London will Brexit-Abkommen wieder aufmachen

London Der Brexit führt weiterhin zu diversen Konflikten. Einer davon dreht sich um Nordirland, das sich auch weiterhin an die Regeln des EU-Binnenmarktes hält, aber zu Großbritannien gehört.

Die britische Regierung geht im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland weiter auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Es brauche „erhebliche Änderungen“ an den im Brexit-Abkommen als Nordirland-Protokoll festgehaltenen Regeln, sagte der Brexit-Beauftragte David Frost am Mittwoch im Londoner Oberhaus. „Wir glauben, dass diese Änderungen in der Situation, in der wir uns gerade befinden, notwendig sind“, so das Kabinettsmitglied.