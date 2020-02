Nach Rückzug des britischen Royal-Paars : Prinz Harry will bei Auftritt nur mit Vornamen angesprochen werden

Edinburgh Ein Prinz ist Harry zwar noch, angesprochen werden möchte er so aber nicht mehr. Das soll er bei einem offiziellen Auftritt gesagt haben.

Der britische Prinz Harry hat bei einem Auftritt in Schottland offenkundig darum gebeten, nur mit seinem Vornamen angesprochen zu werden. Das geht aus einer Äußerung der schottischen Journalistin Ayesha Hazarika bei der Einführung zu einer Rede des 35-Jährigen in Edinburgh am Mittwoch hervor. „Er hat deutlich gemacht, dass wir ihn alle nur Harry nennen sollen“, sagte Hazarika, wie in einem Videoclip zu hören ist, der auf Twitter kursierte.