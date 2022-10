Esoterik im Königshaus : Die Prinzessin und der Schamane – eine Romanze plagt das fortschrittliche Norwegen

Oslo Eine Prinzessin, die mit Engeln kommuniziert, dazu ein Wunderheiler, der Medaillons gegen Corona-Erkrankungen verkauft: Die Liebesgeschichte zwischen Märtha Louise und Hollywood-Guru Durek Verrett begeistert die Boulevardmedien, nicht aber die Bürger des Landes.

17 Prozent der Teilnehmer an einer Umfrage gaben im vergangenen Monat an, dass das Königshaus in ihrem Ansehen gesunken sei - und fast alle nannten als Grund die Schlagzeilen um die 51-jährige Märtha Louise, die älteste Tochter des norwegischen Königspaars, und ihren 47-jährigen Verlobten Verrett.

Die Romanze kommt in Norwegen nicht gut an, weil der afroamerikanische „Schamane der sechsten Generation“ in seinem Buch „Spirit Hacking“ behauptet hat, dass Menschen selbst entscheiden, ob sie an Krebs erkranken. Und weil er auf seiner Website für 222 Dollar ein Medaillon namens „Spirit Optimizer“ anbietet, das ihn von Covid-19 geheilt haben soll. „Er ist ein Hochstapler, ein Scharlatan und Quacksalber“, sagt der Kolumnist und Humorist Dagfinn Nordbo über Verrett, zu dessen Anhängern Gwyneth Paltrow und Antonio Banderas gehören.