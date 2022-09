Autor von „Diana: Ihre wahre Geschichte“ : Andrew Morton veröffentlicht Queen-Biografie früher

New York „The Queen“ sollte eigentlich erst 2023 erscheinen. Der Mann, der auch das Leben von Prinzessin Diana niederschrieb, will die Biografie der verstorbenen Königin schon bald veröffentlichen.

Der britische Autor Andrew Morton veröffentlicht seine Biografie von Königin Elizabeth II. früher als geplant. Das Buch erscheine am 15. November, teilte das Verlagshaus Grand Central Publishing am Mittwoch mit. „The Queen“ sollte eigentlich erst 2023 erscheinen, wurde aber wegen des Todes der Monarchin am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf diesen Herbst vorgezogen.