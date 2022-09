Queen Elizabeth II. : Darum wird der Sarg der Queen mit einer bestimmten Blumenart geschmückt

London Am vergangenen Donnerstag verstarb Queen Elizabeth II. Ihr Sarg befindet sich derweil in Schottland, wird aber am Dienstag nach London überführt. Doch mit welchen Blumen ist der Sarg eigentlich geschmückt und wofür stehen sie?

In Großbritannien wollen sich viele Menschen von ihrer Königin Queen Elizabeth II. verabschieden. Für den 19. September ist ihr Begräbnis geplant. Bis dahin wird der Sarg mit der Toten an mehreren Orten zu sehen sein.

Am Sonntag wurde er in die schottische Hauptstadt Edinburgh überführt. Viele Menschen versammelten sich an den Straßen, um der Monarchin die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Sarg zu sehen: Die Royal-Standard-Flagge und vorwiegend helle Blumen, die ihn schmücken. Die britische Zeitung „Mirror“ berichtet, dass das Gebinde aus Dahlien, Phlox, weißem Heidekraut und Kiefern-Tanne besteht. Allerdings fehlt die Lieblingsblume der Queen auf dem Sarg: Die Lilie. Stattdessen kommen weiße Wicken hinzu, die den Sargschmuck komplettieren. Diese Blumen sollen eine ganz besondere Bedeutung für die verstorbene Königin haben und einer ihren Lieblingspflanzen sein.

So waren auf dem Sarg ihres Mannes Prinz Philip neben Lilien, Freesien, Wachsblumen, Rosen und Jasmin auch Wicken als Verzierung angebracht. Und auch den Kranz auf dem Sarg der verstorbenen Queen Mum zierten bereits Wicken. Die Schmetterlingsblütler mit ihren blauen, violetten, roten oder hier weißen Blüten sind in Großbritannien sehr beliebt. Es gibt sogar eine eigene Wickengesellschaft.

