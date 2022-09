Nationalhymne

„God save our gracious Queen, Long live our noble Queen, God save the Queen!“ Die ersten Sätze aus der britischen Nationalhymne „God Save the Queen“ werden nun überarbeitet. Die britische Nationalhymne heißt von nun an „God save the King“. Mit der männlichen Version des Liedtextes werden sich viele erst wieder vertraut machen müssen, schließlich wurde dieser seit 1952, also seit siebzig Jahren, nicht mehr gesungen. Das Stück ist außerdem Nationalhymne von Neuseeland und Königshymne in Australien und Kanada.