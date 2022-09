Trauerzug von Queen Elizabeth II. : William und Harry Seite an Seite - aber in unterschiedlicher Kleidung

Foto: AFP/MARCO BERTORELLO 18 Bilder Der letzte Abschied vom Buckingham-Palast - Kinder der Queen schreiten hinter dem Sarg

London Beim Trauerzug für ihre Großmutter Queen Elizabeth II. zeigten sich Prinz William und Prinz Harry Seite an Seite. Doch Letzterer kam in einem Traueranzug und nicht wie sein Bruder in Militäruniform.

In seltener Nähe und mit gleichermaßen trauriger Miene haben sich die beiden Prinzen William und Harry am Mittwoch beim Trauerzug für ihre Großmutter Queen Elizabeth II. Seite an Seite gezeigt. Trotzdem war der unterschiedliche Lebensweg der Brüder auch bei der offiziellen Zeremonie nicht zu übersehen. Der 40 Jahre alte William trug als Thronfolger und arbeitender Royal Militäruniform, der vom Königshaus abtrünnige Harry (37) einen Traueranzug. Trotz seines Dienstes in Afghanistan musste der Queen-Enkel seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.

Auch Queen-Sohn Prinz Andrew (62) war anders gekleidet als sein Bruder König Charles III. und seine anderen Geschwister: Er trug ebenfalls Anzug. Nach seinen Verstrickungen in einen Missbrauchsskandal um den US-Milliardär und verurteilten Straftäter Jeffrey Epstein darf er keine offiziellen Aufgaben mehr als Royal wahrnehmen.

Queen Elizabeth II. soll am Montag, 19. September beigesetzt werden. Zuvor wurde ihr Sarg von Edinburgh nach London geflogen, wo er ab Mittwoch vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt wird. Zur Beerdigung der Queen am kommenden Montag werden rund 500 Staatsoberhäupter aus aller Welt erwartet, darunter auch US-Präsident Joe Biden.

(joko/dpa)