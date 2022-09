Von Balmoral nach London : So verläuft die letzte Reise von Queen Elizabeth II.

So verläuft die letzte Reise von Queen Elizabeth II.

Düsseldorf Queen Elizabeth II. hat ihre letzte Reise angetreten. Der Palast hat die Details bekannt gegeben, welche Stationen die Monarchin passieren wird und wo und wann die Bevölkerung ihr die letzte Ehre erweisen kann.

Für die Monarchin wird es die letzte Reise sein, die auf dem Landweg von Schloss Balmoral über Edinburgh zum Palace of Holyroodhouse und zur St. Giles-Kathedrale führen und weiter nach London per Flugzeug gehen wird.

Neun Tage dauert dieser letzte Weg der Queen. Die Bevölkerung hat in dieser Zeit mehrmals die Gelegenheit, ihrer verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen. Unter anderem wird der Sarg ab Montag, den 12, September in der St. Giles-Kathedrale aufgebahrt sein, wo die schottische Bevölkerung sich von Queen Elizabeth II. verabschieden kann. Und auch in London bekommen die Menschen noch mal die Möglichkeit dazu.