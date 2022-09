Sicherheit bei Queen-Begräbnis : Großbritannien steht vor größtem Polizeieinsatz aller Zeiten

Ein Polizist vor Big Ben in London (Symbolbild). Foto: dpa

London Hunderte Politiker und Würdenträger aus aller Welt und Millionen Besucher werden zur Beerdigung von Königin Elizabeth II. in London erwartet. Die Trauerfeier am Montag ist damit nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine riesige Herausforderung für die Sicherheitskräfte.

Islamisten verübten in den vergangenen zehn Jahren mehrere Terroranschläge in Großbritannien . Der Inlandsgeheimdienst MI5 stuft das Risiko für einen Anschlag derzeit als „erheblich“ ein - die mittlere von fünf Bedrohungsstufen, die von „niedrig“ bis „kritisch“ reichen.

Unmittelbar nach der Nachricht, dass die Queen im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben war, begann die Londoner Polizei eigenen Angaben zufolge, „gut erprobte“ Pläne für die zehntägige Staatstrauer umzusetzen, die mit der Beerdigung endet. „Wir werden für die Sicherheit der Menschen mit gut sichtbaren Patrouillen in ganz London sorgen“, teilte die Metropolitan Police mit.

„Die Öffentlichkeit wird sehen, dass zusätzliche Beamte vor wichtigen Orten postiert sind, einschließlich Verkehrsknotenpunkten, königlichen Parks und vor den königlichen Residenzen in London“, hieß es weiter. Die Metropolitan Police koordiniert ihr Polizeikonzept mit der Verkehrspolizei und der City of London Police, die das Finanzviertel sichert.

Die stärksten Sicherheitsvorkehrungen werde es in und um den Bezirk Westminster geben, in dem das Parlament, die Westminster Abbey - wo die Trauerfeier mit den Staatsgästen stattfindet - und der Buckingham Palace liegen, sagte Stuart Cundy, stellvertretender Präsident der Metropolitan Police.

Die Trauerfeier für die Queen ist das erste Staatsbegräbnis seit 1965, als Winston Churchill, der britische Premierminister im Zweiten Weltkrieg, beigesetzt wurde. Erwartet werden am Montag unter anderem US-Präsident Joe Biden , der französische Präsident Emmanuel Macron , EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Staatsoberhäupter aus Ländern, in denen der britische Monarch Staatsoberhaupt ist oder die dem 56 Nationen umfassenden Commonwealth angehören.

Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vertreten. Auch der japanische Kaiser Naruhito will Berichten zufolge an der Beerdigung teilnehmen. Es wäre seine erste Auslandsreise, seit er 2019 den Thron bestieg.

Die britische Polizei hat Erfahrung im Umgang mit Großveranstaltungen, wie zum Beispiel der UN-Klimakonferenz vergangenes Jahr in Glasgow , an der hunderte Regierungsvertreter teilnahmen.

Dennoch wurden Befürchtungen laut, die Polizei könnte nicht in der Lage sein, die großen Menschenmengen zu bewältigen, die im Vorfeld der Beerdigung erwartet werden. Zu den Trauerbesuchern kommen am Wochenende noch die Fußballfans, die zu den drei Spielen der Premier League nach London und weiteren Spielen in anderen Städten reisen.