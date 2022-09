Besuch am Sarg der Queen​: Trauernde müssen über Stunden in kilometerlangen Schlangen stehen​

Trauernde müssen über Stunden in kilometerlangen Schlangen stehen

Besuch am Sarg der Queen

London Eigentlich sagt man den Briten nach, geduldig Schlange stehen zu können. Doch zu diesem Anlass könnte ihre Ausdauer gewaltig strapaziert werden. Denn wer bis zum Sarg der Queen vordringen will, braucht neben Geduld auch Durchhaltewillen und eine gute Kondition. Die Behörden rechnen mit kilometerlangen Schlangen und Wartezeiten über viele Stunden.

Von Mittwochabend (18 Uhr MESZ) bis zum frühen Montagmorgen (7.30 Uhr MESZ) haben die Britinnen und Briten die Gelegenheit, der verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen, während ihr Sarg in der Westminster Hall des Parlaments in London aufgebahrt ist. Für den Besuch gelten strenge Vorschriften.

„Bitte beachten Sie, dass die Warteschlange voraussichtlich sehr lang sein wird. Sie werden viele Stunden stehen müssen, möglicherweise sogar die ganze Nacht, und kaum die Möglichkeit haben, sich zu setzen, da die Schlange sich ständig bewegen wird“, heißt es in den am Montag veröffentlichten Leitlinien der Regierung. „Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie sich zur Teilnahme entschließen oder Kinder mitbringen.“

Die Zeitung „The Times“ geht von 750.000 Besuchern, einer Schlange von acht Kilometern und einer Wartezeit von 20 Stunden aus. Von Queen Mum hatten im Jahr 2002 etwa 200.000 Menschen am Sarg Abschied genommen.

Die Trauernden sollten sich dem Anlass entsprechend kleiden und „die Würde dieser Veranstaltung respektieren“, heißt es in den Leitlinien. „Tragen Sie keine Kleidung mit politischen oder anstößigen Slogans.“ Blumen, Plüschtiere und andere Gaben dürfen nicht in das Gebäude gebracht werden - dafür gibt es einen eigenen Bereich im Green Park in der Nähe des Buckingham Palace.