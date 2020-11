Polizei sucht Zeugen : Juwelier in Xanten beraubt – Täter flüchten mit Goldschmuck

Juwelier in Xanten beraubt – Täter flüchten mit Goldschmuck

Xanten Die Männer traten freundlich auf und ließen sich Goldschmuck in einem Xantener Juweliergeschäft zeigen. Aber dann riss einer von ihnen die Ware an sich, und beide flüchteten damit. Die Fahndung läuft.

Zwei Männer haben Goldschmuck von einem Juwelier in der Xantener Fußgängerzone geraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie das Ladengeschäft am Freitag gegen 14.20 Uhr betreten und sich einige Schmuckstücke zeigen lassen. Dann habe einer der beiden Männer der Juwelierin ein Armband aus der Hand gerissen, sich zwei weitere Schmuckstücke gegriffen und sei zusammen mit dem anderen Mann geflüchtet. Die Frau habe die beiden Täter über die Gasthausstraße bis zum dortigen Parkplatz verfolgt, sie dann aber aus den Augen verloren. Auch einem Zeugen sei es nicht gelungen, die Täter zu stellen. Eine Fahndung sei eingeleitet worden, bisher hätten die Täter aber nicht gefasst werden können. Die Ermittlungen dauerten an.