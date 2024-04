Wechsel in der Gastronomie Karthaus X2 in Xanten hat neue Betreiber

In der Xantener Gastronomie gibt es einen Wechsel. Das Karthaus X2 hat am vergangenen Samstag zum letzten Mal unter den bisherigen Betreibern Roman Merkewitsch, Achim Schippers und Markus Schippers geöffnet, dann haben sie es an ihre Nachfolger, das Ehepaar Kloibers, übergeben. Am Samstag, 6. April, soll der Betrieb schon wieder öffnen: als Kloibers Wirtshaus, wie die Eheleute auf Instagram und Facebbook ankündigten. Restaurant und Kneipe werden also nahtlos weitergeführt. Kloibers hatten zuletzt ein Restaurant im Schloss Haag in Geldern betrieben.