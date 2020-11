Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Blitzableiter der Gerebernus-Kapelle in Labbeck

Die St.-Gerebernus-Kapelle in Labbeck. Foto: KG Maria Magd

Labbeck Einen kuriosen und zugleich dreisten Fall von Metalldiebstahl meldet die Polizei. Nach ihren Angaben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Kupfer-Blitzableiter der St.-Gerebernus-Wallfahrtskapelle am Dassendaler Weg in Labbeck entwendet.

Die Täter konnten unerkannt mit dem Metall entkommen, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Xanten, Tel. 02801 71420 zu wenden.

(RP)