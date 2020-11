Interview mit dem Sonsbecker Pfarrer Günter Hoebertz : „Blitzableiter aus Kupfer komplett abgeknipst“

Günter Hoebertz ist als Sonsbecker Pfarrer auch zuständig für die St.-Gerebenus-Wallfahrtskapelle in Labbeck. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Labbeck In Labbeck haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Wallfahrtskapelle St. Gerebernus am Dassendaler Weg den Kupfer-Blitzableiter abmontiert. Sonsbecks Pfarrer Günter Hoebertz, zu dessen Pfarrei die Wallfahrtskirche gehört, äußert sich zum Diebstahl.

Herr Hoebertz, wie hoch ist genau der Schaden?

Günter Hoebertz Die Diebe haben die Kupferleitung ringsum vom Boden bis zur Dachrinne abgeknipst. Ein Gutachter ist informiert. Ich rechne mit einem Schaden in fünfstelliger Höhe, den hoffentlich die Versicherung übernimmt.

Ist noch was gestohlen worden?

Hoebertz Die Täter haben vorher den Arbeitsschuppen am Gerebernus-Haus aufgebrochen und eine Leiter herausgenommen, die für den Diebstahl der Kupferleitungen benutzt wurde. Es ist noch Werkzeug entwendet worden. Die Leiter haben die Diebe stehenlassen.

Haben Sie schon mal davon gehört, dass ein Blitzableiter von einem Gotteshaus gestohlen wurde?

Hoebertz Nein. Viel zu oft verschwinden leider Edelmetalle von den Friedhöfen. An unserer Kapelle wurden bei der letzten Sanierung die Kupfer-Regenrinnen durch Plastikrinnen in Kupferfarbe ersetzt.