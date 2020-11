Gastronomie in Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten : Feine Küche zum Mitnehmen

Fertig zum Abholen: Oliver Prophet von der Alten Apotheke bereitet Hirschgulasch vor. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Im November müssen Restaurants, Gaststätten und Cafés wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Ein Außer-Haus-Verkauf ist aber erlaubt. Welche Gastronomen liefern, wer bietet Essen zum Abholen an? Einige Beispiele.

Zur Alten Apotheke in Rheinberg

Für Oliver Prophet steht fest: „Das Außer-Haus-Geschäft ist für uns Gastronomen im Moment eine ganz wichtige Einnahmequelle. Es ist das einzige, womit wir im Lockdown Geld verdienen können.“ Bisher sei der Absatz von Speisen noch eher schleppend gelaufen, aber das werde sich am Wochenende ändern: „Wir haben schon viele Bestellungen, nicht zuletzt für Gans-Gerichte.“ Es gebe eine eingeschränkte Speisekarte, sie stehe auf der Internetseite www.restaurant-zur-alten-apotheke.de: „Nicht alle Gerichte sind für den Außer-Haus-Verkauf geeignet.“ Das Essen muss unbedingt bestellt werden unter 02843 9453. Montags, dienstags und freitags gibt es in der Alten Apotheke Außer-Haus-Verkauf ab 16.30 Uhr, am Wochenende zusätzlich einen Lieferservice: samstags von 16.30 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Verpackt werden die Gerichte umweltfreundlich, bei Lieferung kommen sie in Thermoboxen.

Der Kurfürst in Xanten meldet sich zurück: Kim Laura Mankertz unterstützt ihren Vater Günther Mankertz. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info Weitere Beispiele für Außer-Haus-Verkauf Punto Rheinberg, Gelderstraße; Abhol-Service, Tel. 02843 909392, www.punto-treff.de Ratskeller im Hotel Am Fischmarkt, Rheinberg, Abholservice. Tel. 02843 907060, www.hotelamfischmarkt.com. Wein- und Cocktailbar Rheinberg, Abhol-Service. Tel. 0172 7672717, www.weinundcocktail.de. Balkan-Restaurant, Rheinberg, Tel. 02843 2106, www.balkan-restaurant-rheinberg.de. Il Casale, Rheinberg. Tel. 02843 1691860, www.ristoranteilcasale.eu. Schwarzer Adler Vierbaum, Baerler Straße. Bestellungen unter Tel. 02844 9009800 oder WhatsApp 0177 4526584 (ab 14 Uhr), www.schwarzer-adler.de. Hotel und Restaurant Neumaier, Xanten. Liefer- und Abholservice sowie Gänsetaxi & Gans to Go, Bestellungen unter Tel. 02801 715732 oder per E-Mail an info@hotel-neumaier.de. Landhaus Spickermann, Xanten-Vynen, Lieferservice, Bestellungen unter Tel. 02804 181181, landhaus-spickermann.de. El Dorado Steakhaus, Xanten, Abholdienst, Tel. 02801 2871, www.eldorado-xanten.de Diese Liste zeigt nur eine Auswahl. Viele weitere Gastronomen machen einen Außer-Haus-Verkauf, bieten also Speisen zum Abholen an oder liefern auch aus. Darüber informieren sie auf ihrer Homepage oder Facebookseite.

Landgut am Hochwald in Sonsbeck Anja und Markus Bach bieten Gans-Gerichte zum Abholen an. Ab kommender Woche soll’s losgehen. „Wir haben für die Vorweihnachtszeit tausende Gänse bestellt, und dieses sehr saisonale Gericht kann man eben nicht irgendwann im Frühjahr verkaufen“, sagt Markus Bach und ergänzt: „Der erneute Lockdown kommt zu einer sehr ungelegenen Jahreszeit.“ Die regional gezüchteten Dithmarscher Freilandgänse mit Marzipan-Bratapfel und Maronen werden in den Restaurantküchen zubereitet und vorgebraten. „Zu Hause müssen sie dann noch für eine halbe Stunde in den Ofen.“ Dazu gibt’s Rotkohl, Klöße und eine Anleitung. Damit daheim auch alles gelingt. Bestellt wird einen Tag vorab über die Homepage www.landgut-am-hochwald.de. Eine Mitarbeiterin ruft die Kunden dann an, um den Abholtermin abzustimmen. „Wenn jemand nicht mobil ist, bringe ich die Speisen aber auch gern persönlich“, sagt Bach.

Zum Kurfürst in Xanten Mitten im Lockdown meldet sich der Imbiss zurück: Günther Mankertz bietet wieder Pommes, Currywurst, Frikandel und Frikadellen zum Mitnehmen an – samstags und sonntags jeweils von 16 bis 20 Uhr. Unterstützt wird er von seinen Töchtern. Das Schnell-Restaurant hat Tradition: Mankertz’ Großvater bot schon halbe Hähnchen an, dann grillte und briet Norbert Drießen 35 Jahre lang. 2018 übernahm Mankertz. 2019 folgte ein anderer Betreiber, der sich aber bald zurückzog. Nun sucht Mankertz einen Nachfolger, und in der Übergangszeit schaltet er an den Wochenenden die Fritteuse und den Herd an – bis Weihnachten. Die beliebten halben Hähnchen gibt es auch wieder. Mankertz empfiehlt, vorher zu bestellen, um es dann abzuholen, Tel. 02801 5234.