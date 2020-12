Mahnwache in Xanten geplant : Grüne protestieren gegen Fällung von Robinien

Mahnwache in Xanten geplant

Die Grünen planen am Schwarzen Weg eine Mahnwache. Foto: Jo Becker

Xanten Am Schwarzen Weg in Xanten sollen weitere Robinien gefällt werden. Das haben Anwohner beantragt, die Verwaltung hat sich dafür ausgesprochen, eine Mehrheit der Politik auch. Die Grünen wollen um die Bäume kämpfen.

Die Grünen wollen sich mit einer Mahnwache für den Erhalt von Robinien am Schwarzen Weg einsetzen. Dafür wollen sie am Sonntag, 20. Dezember, ab 16 Uhr mit Fackeln und Laternen an den Bäumen stehen. Ordner sollen die Einhaltung der Abstände einhalten, die wegen der Corona-Pandemie erforderlich sind. Die Grünen wollen damit gegen die Entscheidung des Stadtrats protestieren, wonach die Bäume gefällt werden sollen.