Schützenbruderschaft St. Pantaleon in Lüttingen : Silber erzählt Geschichte der Könige

Brudermeister Bernhard Hußmann (l.) und Ludger Frerix mit Festschrift und Bildband. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Die Schützenbruderschaft St. Pantaleon Lüttingen wird 300 Jahre alt. Zwei Publikationen erzählen ihre Geschichte. Eine davon ist eine wunderbare und einmalige Sammlung aller Königspaare und ihrer Silber-Plaketten.

Es ist schon 13 Jahre her, dass Kyrill über das Land hinwegfegte, aber der Orkan ist in Erinnerung geblieben, auch in Lüttingen. Im Dorf zerstörte der Jahrhundertsturm unter anderem die Pappeln auf der Festwiese der St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft. „Des Paradeplatzes stolze Pracht, Kyrill hat sie dahingemacht“, ließ Lüttingens Schützenkönig Mark Litjens im Jahr 2007 auf seine Plakette prägen. Über dem Satz sind mehrere Bäume auf dem Silber zu erkennen.

Es ist ein Dokument der Dorfgeschichte, genauso wie die anderen Königsplaketten der Bruderschaft St. Pantaleon, denn sie sind immer auch ein Spiegelbild des jeweiligen Jahres. Auf dem Silber wurden nicht nur die Namen der Majestäten und ihres Gefolges verewigt, sondern auch Symbole. Sie stehen für das, was die Könige mit dem jeweiligen Jahr verbinden und was ihnen wichtig ist.

Das erste Königspaar nach dem Zweiten Weltkrieg: Johann Viljehr und Hedwig van Wesel mit den Thronpaaren Heinrich Rinders und Maria Viljehr sowie Walter van Wesel und Maria Reinders. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Info Verkaufstermin noch vor Weihnachten Foto: Armin Fischer ( arfi ) Preise Die Festschrift „300 Jahre Schützenbruderschaft St. Pantaleon Lüttingen 1721“ kostet sechs Euro, der Bildband „Das Silber der Könige“ 15 Euro. Im Paket gibt es beide Publikationen für 20 Euro. Verkauf Festschrift und Bildband sind erhältlich bei: Ludger Frerix, Dr.-Cornelius-Scholte-Straße 34, Xanten-Lüttingen. Ulrich Pulheim, Hagelkreuzstraße 3a, Xanten-Lüttingen. Verkaufstermin ist Samstag, 19. Dezember, von 14 bis 17 Uhr. Die Schützen bitten, dabei folgende Regeln zu beachten: Maske tragen, Abstand einhalten, passenden Geldbetrag mitbringen, damit kein Wechselgeld herausgegeben werden muss.

Oft wurden Musikinstrumente abgebildet, als Symbol für das Tambourcorps. Oder der Salm, stellvertretend für das Fischerdorf. Manchmal entschieden sich die Könige aber auch für ein anderes Symbol, weil ihr Jahr von einem Ereignis besonders geprägt war. So wie 2007 von Kyrill. Klaus Kaja wählte dagegen die Armbrust, als er 2008 König wurde. In diesem Jahr schossen die Lüttinger Schützen erstmals mit dieser Waffe auf den Vogel. „Ausgedient hat das Kleinkaliber, mit Armbrust schießen wir viel lieber“, ließ Kaja auf die Plakette schreiben.

Das alles lässt sich in dem wunderbaren Bildband „Das Silber der Könige“ nachschauen, den die Bruderschaft neu herausgebracht hat. Es ist eine einmalige Dokumentation geworden, in die viel Zeit und Arbeit gesteckt wurde: Auf den 78 Seiten sind Fotos aller Königspaare seit 1949 und ihrer Königssilber abgebildet. „Bei der Durchsicht wird man feststellen, wie viele unterschiedliche Ideen und Gedanken in die Gestaltung der jeweiligen Plakette eingeflossen sind“, schreibt Oberst und Brudermeister Bernhard Hußmann im Vorwort.

Anlass für den Bildband ist ein Jubiläum: 2021 wird die Bruderschaft St. Pantaleon 300 Jahre alt. „Dies bedeutet, dass eine Gemeinschaft im Jahre 1721 entstanden ist und heute noch besteht, die viele gute, aber auch schwierige Zeiten durchlebt und letztendlich überstanden hat“, schreibt Hußmann im Grußwort einer zweiten Publikation, die der Verein zum Jubiläum herausgebracht hat: eine Festschrift zum 300. Geburtstag.

Darin lassen sich die Anfänge der Lüttinger Bruderschaft nachlesen, aber auch der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg und die folgenden Jahre bis 2020. Die Kompanien und das Tambourcorps haben eigene Kapitel bekommen, genauso wie zum Beispiel das Lager LUE, die Fahnenschwenker, Kinderschützenfest und der Karneval. Die fast 100 Seiten enthalten viele Namen, Fotos, Anekdoten und Hintergründe. Gerade bei Lüttingern dürften die Festschrift und der Bildband viele Erinnerungen aufleben lassen. Vor allem schöne, aber auch traurige: „Natürlich wird man auch viele Majestäten wiederfinden, die nicht mehr unter uns sind“, schreibt der Brudermeister Hußmann. „Aber sicherlich regt das auch dazu an, fröhlich an frühere Zeiten zurückzudenken.“