Tanz-Challenge : Marienschule tanzt „Jerusalema“

Xanten Die Marienschule Xanten beteiligt sich an der Jerusalema-Challenge. Dafür haben Schülerinnen und Lehrer an verschiedenen Orten im Gebäude und davor zu dem afrikanischen Lied getanzt.

Im Flur, im Physikraum, im Klassenzimmer, im Treppenhaus: Im gesamten Gebäude und davor hat die Marienschule zum Welthit „Jerusalema“ getanzt. Aufgeteilt in mehrere Gruppen, bewegten sich Schülerinnen und Lehrer zu der Musik: Dabei trugen sie Mundschutzmasken, hielten Abstand und tanzten doch gemeinsam. Auf ihrer Internetseite und auf Facebook veröffentlichte die Schule ein Video davon. „In diesen Zeiten ist es gut, ein bisschen Freude in die Schule zu holen und auch ein bisschen Freude in die Welt zu tragen“, schrieb die Schule.