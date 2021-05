Vogelschutz missachtet? : Kritik nach Baumfällung bei Langwaden

Am Weg bei Langwaden stapeln sich Stämme gefällter Bäume. Foto: Hans Becker

Langwaden Der Wevelinghovener Hans Becker kritisiert, dass in der Vogelbrutzeit Bäume gefällt wurden. Der Kreis weist darauf hin, dass das Verbot ab März nicht für Wald gelte. Der Waldbesitzer erklärt, warum die Motorsäge angesetzt wurde.

An einem Waldweg bei Langwaden stieß Hans Becker auf einen Stapel von Baumstämmen. „Da wurden viele Bäume gefällt“, berichtet der Wevelinghovener. Seine Kritik gilt dem Zeitpunkt. Vom 1. März bis Ende September sei es verboten, Hecken, Bäume und Gebüsch zu roden oder abzuschneiden – wegen der Brutzeit von Vögeln, weist Becker auf das Bundesnaturschutzgesetz hin.

„Im vergangenen Jahr hatte ich wegen Gartenarbeiten bei der Stadt nachgefragt. Man sagte mir, dass ich in dieser Zeit keine Äste schneiden dürfe“, berichtet Hans Becker. „Aber im Wald werden Bäume gefällt. Da leben und brüten doch etliche Vögel. Warum werden die Bäume jetzt gefällt?“, fragt er und hat eine Vermutung. „Der Holzpreis ist hoch.“

Hans Becker wurde aktiv, wandte sich an Dieter Dorok von den Grünen, der leitete die Frage an das Amt für Umweltschutz beim Kreis weiter. Die Antwort von dort: „Bei den gefällten Bäumen handelt es sich nach Ihrem Foto augenscheinlich um Wald im Sinne des Forstrechts. Das Verbot, in der Zeit vom 1. März bis 30. September Bäume zu fällen, gilt ausdrücklich unter anderem nicht für Wald. Die Fällung ist somit naturschutzrechtlich nicht zu beanstanden“, erklärte die Untere Naturschutzbehörde beim Rhein-Kreis Neuss.