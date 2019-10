Bürgerantrag in Xanten : Grundsatzdebatte um zwölf Bäume

Xanten In Xanten fordern Anwohner, dass Robinien gefällt werden, weil sie Schäden an ihren Häusern befürchten. Angesichts der Klima-Debatte tun sich Politik und Verwaltung aber schwer damit.

Vor zwei, drei Jahren war es eines der Aufregerthemen in Xanten: Für den Kurpark mussten Bäume gefällt werden. Die Stadt sprach anfangs von etwa 60 Stück. Das waren aber nur jene, die unter einem besonderen Schutz standen. Am Ende wurden mehr als doppelt so viele abgeholzt. Die Entrüstung unter Bürgern und Politikern war groß, teilweise ist sie es immer noch. In den vergangenen Wochen ist die Debatte um den Klimawandel hinzugekommen. Und vor diesem Hintergrund muss die Xantener Politik nun über einen Bürgerantrag beraten, wonach zwölf Robinien gefällt werden sollen.