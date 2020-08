Fußgänger von Taxi erfasst : Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall in Birten

Der Fußgänger war am Sonntagmorgen von dem Taxi erfasst worden (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Am Sonntag ist ein Mann auf der B57 in Xanten-Birten von einem Taxi erfasst worden, er wurde so schwer verletzt, dass er starb. Die Polizei ermittelt nun den Hergang des Unfalls. Dafür sucht sie einen bisher unbekannten Autofahrer, der etwas gesehen haben könnte.

Im Fall des tödlich verletzten Mannes, der am Sonntag in Xanten-Birten von einem Taxi angefahren wurde, sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen. Demnach handelt es sich um einen bisher unbekannten Autofahrer, der von dem Taxi-Fahrer kurz vor dem Unfall gesehen worden ist. Er soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehalten und dann angefahren sein. Die Polizei bittet diesen Autofahrer, sich zu melden.

Der 35-jährige Fahrer des Taxis war am Sonntag gegen 4.20 Uhr auf der Rheinberger Straße in Richtung Xanten unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Gindericher Straße überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn und wurde von dem Taxi erfasst. Der Fußgänger (23) starb an der Unfallstelle.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, Tel.: 02801 71420.

(wer)