Gründung vor 45 Jahren : FBI hat Geburtstag und beschenkt andere

Xanten Sie dürfte eine der ältesten Bürgerinitiativen in NRW sein: Vor 45 Jahren wurde die Freie Bürgerinitiative (FBI) gegründet, seitdem sitzt sie im Rat der Stadt Xanten. Dafür will sie sich bedanken.

Gegen etwas zu sein, darauf wollen sich Hilbig und die anderen FBI-Mitglieder aber nicht reduzieren lassen. Tatsächlich setzen sie sich auch immer wieder für etwas ein, jetzt zum Beispiel für mehr bezahlbaren Wohnraum und für Investitionen in Kitas und Schulen. Sie seien an konstruktiver Arbeit interessiert, versichert Hilbig, der die Fraktion der FBI im Stadtrat führt. „Wir scheuen uns auch nicht, Kontakt mit den anderen Parteien aufzunehmen und in der Sache mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagt die Bürgermeisterkandidatin Valerié Petit.

2013 Bürger protestieren gegen die Ansiedlung einer Fast-Food-Kette in der Beek. Viele Akteure finden in der FBI eine Heimat.

2004 Die FBI tritt bei der Kommunalwahl erstmals mit einem Bürgermeisterkandidaten an: Herbert Dissen. Er holt 11,4 Prozent. 2009 wird die FBI zusammen mit SPD, Grüne und FDP die Kämmerin Karin Welge unterstützen, die gegen Christian Strunk antritt – der CDU-Kandidat gewinnt am Ende mit 46,7 Prozent.

In den 45 Jahren hat sich die FBI eine stabile Wählerschaft erarbeitet. Bei den Kommunalwahlen erhielt sie immer so viele Stimmen, dass sie mehrere Sitze im Stadtrat erreichte: mal drei (1975), mal acht (1979), zuletzt fünf (2014). Einen Grund sieht Hilbig darin, dass sie sich für die Menschen vor Ort einsetzten. Die Bürger würden viel zu oft mit ihren Nöten allein gelassen, daran habe sich nichts geändert. „Wir müssen selbst für unsere Interessen einstehen.“ Sie begleiteten die Arbeit der Verwaltung kritisch und konstruktiv, sagt der Vorsitzende Arno Hoffacker.

Mit ihren 45 Jahren dürfte die FBI eine der ältesten Bürgerinitiativen in NRW sein. Das wollten die Mitglieder feiern. Wegen der Corona-Pandemie ist ein großes Fest aber nicht möglich. Also haben sie sich eine Alternative überlegt: „Wir sind ein Teil von Xanten, wir beschenken Xanten“, erklärt Hilbig. Die FBI wolle Spenden an Vereine und Einrichtungen überreichen, außerdem werde sie Fußbälle an Kitas verteilen. „Wir wollen uns bei den Bürgern dafür bedanken, dass wir seit 45 Jahren im Rat sind“, sagt Hoffacker. Bei der Kommunalwahl im September streben sie die nächsten fünf Jahre an.