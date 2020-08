Kommunalwahl in Xanten : Debatten um Autoverkehr auf dem Rasen des kleinen Marktes

Xanten Die Debatte um Parken in Xantens City ist um einen Aktion reicher: Die Grünen haben ein Zeichen gesetzt für eine Veränderung bei der Lenkung der Verkehrsströme in der Innenstadt.

Wenn es nach dem Wunsch der Xantener Grünen geht, sollen zehn Prozent der rund 300 Parkplätze in der Innenstadt in Grünflächen oder Anwohnerparkplätze umgewandelt werden. Dieses Anliegen wird seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken und in den Straßen der Domstadt äußerst kontrovers diskutiert. Um zu veranschaulichen, wie dieses Konzept aussehen könnte, haben die Grünen am Sonntag die Parkplätze auf dem kleinen Markt vorm Rathaus mit zahlreichen Sträuchern, Stauden und kleinen Bäumen in eine grüne Oase mitten in der Stadt verwandelt mit einer Rasenfläche, auf der Besucher Wikinger-Schach spielen konnten.