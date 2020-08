Unfall in Xanten : 68-Jähriger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

68-Jähriger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Unfall in Xanten

Mit einem Beiwagengespann ist ein 68 Jahre alter Motorradfahrer in der Xantener Ortschaft Obermörmter in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Der Mann aus Rheinberg kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Kreispolizei Wesel berichtete.