Gartenmoebel.de : Online-Möbelhändler erwartet Verdopplung seines Umsatzes

Xanten Nach den ersten sechs Monaten in diesem Jahr hat der Xantener Onlinehändler Gartenmobel.de schon eines seiner Ziele für 2020 erreicht. Deshalb rechnet das Unternehmen nun mit doppelt so viel Umsatz wie 2019.

Der Onlinehändler habe sich in der Nische eine starke Position erarbeitet, erklärten die Firmengründer Aron und Birgit Holtermann in einer Mitteilung. Das Unternehmen habe eine eigene Logistik aufgebaut und dadurch seine Abhängigkeit reduziert, gerade in der Corona-Krise: „Dadurch wurde auch während des Lockdowns die Warenverfügbarkeit und Marge aufrechterhalten.“ Außerdem sei das Unternehmen unabhängig von Online-Markplätzen. „Wir bringen fast 20 Jahre Marktplatzerfahrung mit, generieren aber den Löwenanteil des Geschäftes über die hauseigenen Webshops.“ Das Unternehmen strebt in diesem Jahr eine Ebit-Marge von acht Prozent an. Damit wird beschrieben, welches Ergebnis vor Steuern und Zinsen vom Umsatz erzielt wird.