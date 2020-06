Unfall in Sonsbeck : Pedelec-Fahrerin wird von Autofahrer übersehen – Frau wird schwer verletzt

Sonsbeck In Sonsbeck ist eine Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte ein Autofahrer die Frau übersehen – der Wagen und das Elektrorad stießen zusammen.

Eine 56-jährige Frau aus Kleve ist bei einem Unfall in Sonsbeck schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war sie am Samstag gegen 17.25 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Pachland gefahren und an der Kreuzung zur Straße Hammerbruch von einem Autofahrer übersehen worden, der von der Straße Hammerbruch rechts in die Straße Pachland abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß sei die Frau über die Motorhaube des Autos geflogen, dabei sei sie schwer dabei verletzt worden, erklärten die Ermittler. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr habe nicht bestanden. Der Autofahrer, ein 35-jähriger Mann aus Kevelaer, sei unverletzt geblieben. Das Fahrzeug und das Pedelec seien beschädigt gewesen.