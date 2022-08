Fußball-Bezirksliga : Budberg fertigt Pfalzdorf mit 6:1 ab und baut Serie aus

Rheinberg Der SVB hat in beeindruckender Manier die dritte Saison-Partie für sich entschieden. Emanuel Amissah schnürte einen Dreierpack. Der TuS Xanten musste sich in Kevelaer mit einer Nullnummer begnügen.

Die Schützlinge von Trainer Tim Wilke übernahmen von Beginn an die Initiative und verwerteten auch schon früh ihre Tormöglichkeiten. Emanuel Amissah (2./22.) und Moritz Paul (7.) brachten ihre Farben schnell mit 3:0 in Front. Danach scheiterten Paul und Lennart Hahn zweimal am Aluminium, ehe David Rothemel auf 1:3 (37.) verkürzte. Nach dem Seitenwechsel schraubten Emir Demiri (68.), Paul (71.) und erneut Amissah (80.) das Ergebnis auf 6:1 hoch. „Wir haben absolut verdient gewonnen und von Beginn an dem Spiel unser Stempel aufgesetzt. Wir haben nichts zugelassen“, sagte Wilke gut gelaunt, der in der Schlussphase noch die beiden Alt-Herren-Fußballer Dennis Schmitz und Henrik Lerch einwechselte. Es spielten: Delgado; Twardzik, Klüppel, Paul, Kömpel, Häselhoff, Hahn, Demiri (80. Schmitz), Vana (76. Beerenberg), Weyhofen, Amissah (82. Lerch).