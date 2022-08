Fußball-Oberliga : Homberg gegen Sonsbeck – Sehnsucht nach dem ersten „Dreier“

Kreis Am Sonntag stehen sich der VfB Homberg und SV Sonsbeck im Kreis-Derby gegenüber. Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Saison-Sieg. Das Kellerduell im PCC-Stadion beginnt erst um 17.30 Uhr.

Die schwache Viertelstunde mit vier schnellen Gegentoren nach der Halbzeitpause im vergangenen Heimspiel gegen den TSV Meerbusch (0:4) war auch in der englischen Woche noch ein großes Thema bei Heinrich Losing. „In der Oberliga darf man sich es nicht eine Minute erlauben, schlafmützig zu sein“, ermahnt der Sonsbecker Coach seine Mannschaft. Er hatte nach dem knappen Weiterkommen in der Verlängerung im Niederrhein-Pokal beim Bezirksligisten FC Sterkrade nicht viel Zeit, um sein Team auf das Auswärtsspiel in Homberg vorzubereiten.

Anders als im Pokalspiel, in dem einige Spieler der zweiten Reihe eine Bewährungschance erhielten, wird Losing am Sonntag wieder auf seine Stamm-Elf setzen. Vor allem Marvin von Zabiensky machte am Mittwoch positiv auf sich aufmerksam. Der 18-jährige Neuzugang, der aus Homberg kam, bereitete in Sterkrade einen Treffer vor und erzielte zwei weitere selbst. „Er hatte einige Auf und Abs und war sehr bemüht. Man hat an seiner Körpersprache gesehen, dass er sich unbedingt beweisen wollte“, lobte Losing. „Auf der Sechs hatte er etwas viel Drang nach vorne, weshalb ich ihn nachher auf die Zehn vorgezogen habe. Er hat sich über die Tore sehr gefreut. Das zeigt, mit wie viel Motivation er in diese Begegnung gegangen ist. Das muss für jeden Spieler der Anspruch sein, um eine Alternative darzustellen“, so der 43-Jährige.