Triathlon-NRW-Liga : Team Rheinberg verpasst den Zweitliga-Aufstieg

Wurden in Krefeld Sechster in der Teamwertung (v.l.): Marcel Knauff, Jens Gosebrink, Kai Bitschinski und Fernando Concha. Foto: Verein

Rheinberg Beim letzten NRW-Liga-Wettkampf in Krefeld fehlten der Männer-Mannschaft lediglich zwei Platzziffern. In der Abschlusstabelle sprang Rang fünf heraus. Jens Gosebrink wurde Vierter der Gesamtwertung.

Es hat für die Männer vom Triathlon Team Rheinberg nicht viel gefehlt bis zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Beim letzten Saison-Wettkampf in Krefeld scheiterte das Vorhaben an zwei Platzziffern. So belegte der punktgleiche TV Buschhütten II in der Abschlusstabelle der NRW-Liga Rang vier und wird 2023 eine Klasse höher starten.

Jens Gosebrink, der in Krefeld mit Fernando Concha, Kai Bitschinski und Marcel Knauff die Sprintdistanz-Mannschaft bildete, nahm’s sportlich. Stattdessen freute er sich über seine Endzeit (59:09 Minuten) und den vierten Rang in der Gesamtwertung. Es war sein bestes Einzelergebnis in der NRW-Liga. Bitschinski wurde 16. in 1:00:50 Stunden, Concha 29. in 1:02:08 Stunden und Knauff 62. in 1:11:52 Stunden. Als Team kamen die Rheinberger auf den sechsten Platz. 2023 wollen sie wieder in der NRW-Liga oben angreifen. Dafür wird nach personeller Verstärkung Ausschau gehalten. Für Gosebrink, Concha und Bitschinski geht’s am Sonntag in Duisburg mit dem Iroman 70.3 weiter.