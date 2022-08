Lüttinger Fußballer noch sieglos : „Die A-Liga ist ein Haifischbecken“

Interview Xanten Stefan Kuban, der Trainer der ersten Fußball-Mannschaft des SSV Lüttingen, über den schwachen Saisonstart, junge Neuzugänge und das nächste Heimspiel an diesem Samstag gegen den VfL Rheinhausen. Die Fischerdörfler haben erst einen Punkt auf die Habenseite gebracht.

Der Start des SSV Lüttingen in die neue A-Liga-Saison ist mit nur einem Punkt aus vier Fußballspielen mächtig in die Hose gegangen. Trainer Stefan Kuban hat einige personelle Probleme zu beklagen. Gegen den VfL Rheinhausen soll am Samstag der erste Sieg her.