Leichtathletik : Mehrkampf-Talent benötigt neuen Stab

Der zehnjährige Simon Heisler benötigt einen neuen Stab. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Werner Speckert, Leichtathletik-Trainer beim TuS Xanten, sucht Sponsoren. Simon Heisler braucht einen elastischen Einsteigerstab, damit er sich weiterentwickeln kann. Der Schüler bringe viel Potenzial mit.

Seit fünf Jahren betreibt der zehnjährige Simon Heisler mit Begeisterung Leichtathletik. „Er macht alles, was damit zu tun hat“, sagt seine Mutter Lidia. Das kann sein Trainer beim TuS Xanten, Werner Speckert, nur bestätigen: „Ob beim Lauf über 50 Meter oder 800 Meter, Ballwurf oder Hochsprung – Simon gibt alles.“ Es gibt da allerdings ein Problem beim Stabhochsprung. Das Mehrkampf-Talent kann in Xanten nur mit starren Stäben trainieren, die für ihn nicht mehr geeignet sind. Ein elastischer Einsteigerstab kostet aber um die 300 Euro. Speckert sucht nun Sponsoren für einen passenden Stab, damit sich Simon Heisler weiterentwickeln kann.

Der Leichtathletik-Coach erinnert sich an einen 800-Meter-Lauf des Zehnjährigen, bei dem der Junge in der zweiten Runde den Turbo einschaltete und aus dem Mittelfeld heraus Erster wurde. Nachdem Speckert ihn dann zufällig auf dem Trampolin im Garten der Familie gesehen hatte, war für ihn klar, „Simon eignet sich hervorragend für den Stabhochsprung.“ Er verfüge über die notwendige Schnelligkeit und Sprungkraft, habe die Courage, die man für diese Disziplin benötigt, und sei in sportlicher Hinsicht ein Draufgänger, versichert der Trainer.

Er, Speckert, habe schon viele gesehen, die gute Stabhochspringer hätten werden können, aber meist habe es ihnen an einem der notwendigen Kriterien gefehlt. „Der Springer muss es zulassen, wenn die Energie des Stabes in ihn übergeht und ihn in die Höhe katapultiert.“ Das sei nicht ganz ungefährlich. Angst aber habe bei diesem Sport keinen Platz. Das zeichne Simon neben den bereits angesprochenen Eigenschaften eben aus. „Er denkt nicht darüber nach, sondern macht einfach“, begeistert sich Speckert. Der Trainingsstand, den er in der kurzen Zeit erreicht habe, spreche Bände.

Doch handele es sich beim Stabhochsprung um eine der teuersten Disziplinen in der Leichtathletik. „So ein Einstiegsstab wie der Pacer One kostet schon mehr als 300 Euro“, weiß Werner Speckert. Dabei sei auch dieser nur für eine begrenzte Zeit geeignet. Danach steigern sich die Stäbe nicht nur in der Leistung, sondern auch im Preis. Den Pacer One habe der Schüler der Kalkarer Realschule im Auestadion Wesel ausprobiert und bei einem Wettbewerb in Dülmen damit springen dürfen. Simon wurde sogleich mit 1,82 Metern Erster.