Lokalsport : 13:3 im Finale - Budbergs Frauen nehmen Pott mit

Budberg Den ersten Titel in dieser Saison haben die Fußballerinnen des SV Budberg, Tabellenführer der Niederrheinliga, in der Tasche. Der Aufstiegsaspirant gewann haushoch das Kreispokal-Finale gegen den VfL Repelen. Den 100 Zuschauern in Homberg bot sich ein munteres Torfestival. Nach einem 13:3 (6:2)-Kantersieg reckten die Budbergerinnen den begehrten Pott in die Höhe.

Kurz hatte Repelen eingangs noch gejubelt. Der abstiegsbedrohte Landesligist war nach vier Minuten überraschend in Führung gegangen. Die Freude währte nicht lange, denn in der folgenden Viertelstunde schossen Scarlett Hellfeier (12./15.), Claudia vom Eyser (14./20.), Yvonne Wirtz (7.) und Katharina Brzeski (18.) ihr Team uneinholbar in Front. In Hälfte zwei ergab sich ein ähnliches Bild. Wirtz traf noch vier weitere Male. Vom Eyser gelang ein zweiter Doppelpack. Ebenso netzte noch Hellfeier. Die Gäste trafen noch zwei Mal gegen die sonst sicher stehende SVB-Abwehr. "Wir haben die Defensivarbeit nicht ganz so ernst genommen", nahm es Trainer Jürgen Raab angesichts des Triumphs gelassen. Er gab seinen Kickerinnen als Belohnung bis zum Mittwoch trainingsfrei.

Es spielten: Hoff; A. Hellfeier, van Kampen, Heinen (49. Steffans), vom Eyser, Wirtz, Kimpeler, Brzeski, S. Hellfeier, Meyer (46. Faupel), Hake (60. Schmitz).

(sfk)