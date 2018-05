Lokalsport : Sonsbecks Pokal-Held steht im Tor

Hatte gut lachen: Keeper Joel Kaworsky. Foto: Fischer Armin

Sonsbeck Fußball: Joel Kaworsky, Ersatzkeeper des SVS, hielt im Finale gegen den VfL Repelen drei Elfmeter. Das Endspiel endete mit 5:4. Nach 120 Minuten war keine Entscheidung gefallen, obwohl die Rot-Weißen lange in Überzahl agierten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Joel Kaworsky war im Stadion des VfB Homberg der gefeierte Spieler aufseiten des SV Sonsbeck. Der 23-jährige Torhüter, der im Winter vom B-Ligisten SV Menzelen zum Landesligisten wechselte, avancierte zum Kreispokal-Helden. Im Finale gegen den VfL Repelen parierte er drei Elfmeter. Wie im Viertel- und Halbfinale zeigte Kaworsky, dass er ein zuverlässiger Vertreter von Stammkeeper Tim Weichelt ist. Der SVS setzte sich mit 5:4 (1:1,1:1) nach Elfmeterschießen gegen den Landesliga-Konkurrenten durch und verteidigte erfolgreich den Pokal.

Felix Terlinden (links), hier im Zweikampf mit Franck Sylla, holte mit dem SV Sonsbeck wieder den Kreispokal. Foto: Michels

Thomas von Kuczkowski freute sich natürlich über den Sieg, schickte aber nochmals Grüße an den Kreis-Vorstand: "Klar nehmen wir den Pokal gerne mit. Aber mich ärgert immer noch der Termin des Finals. Wir haben nur zwei Tage später ein enorm wichtiges Spiel in der Meisterschaft, weshalb ich nicht mit dem kompletten Kader planen konnte", sagte der Trainer, der neun Kicker schonte. Viel Lob hatte er für seine Pokal-Helden über: "Die Mannschaft hat noch nie so zusammen gespielt. Diese junge Truppe hat alles reingeknallt, das Optimum rausgeholt und sich nicht abkochen lassen."

Info Heute in Hamborn Wieder mit Terlinden, Voicu-Einsatz fraglich Trainer Thomas von Kuczkowski tritt schon heute mit seiner Elf zu einem weiteren wichtigen Landesliga-Kellerduell in Hamborn an. Die Begegnung bei den "Löwen", die nur einen Punkt weniger auf dem Konto haben, beginnt um 16.30 Uhr. "Wir freuen uns aufs Spiel und wollen unbedingt gewinnen", sagte der Coach, der mit Felix Terlinden eine weitere Option für die Offensive hat. Fraglich Ob der Doppel-Dorschütze aus der Schwafheim-Partie, Christian Voicu, auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. "Wir werden alles versuchen, ihn fit zu bekommen", hofft der Trainer auf den Einsatz seines besten Stürmers. Ansonsten steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.

Sonsbecks Chefcoach ließ in einem 4-3-2-1-System spielen. Vor Keeper Kaworsky formierte sich die Viererkette mit Timo Evertz, Peter Janßen, Sascha Tenbruck und Jonas Vengels. Im Dreier-Mittelfeld agierten Adis Dedic, Jonas Höptner sowie Tobias Tatzel. Im offensiven Mittelfeld liefen Jonas Kremer mit Kapitänsbinde und Klaus Keisers auf. Als einzige Spitze kehrte Felix Terlinden zurück ins Team. Vor rund 300 Zuschauern geriet der SVS bereits nach elf Minuten in Rückstand. Naser Ameti nutze die erste Chance zum 1:0. Aber die Rot-Weißen ließen sich nicht beirren und spielten mutig mit. Sascha Tenbruck erzielte in der 32. Minute das 1:1.

In der ausgeglichenen Partie ging's anschließend hin und her mit guten Chancen. In der regulären Spielzeit vergab Terlinden die beste Möglichkeit. Dass Sonsbeck ab der 59. Minute in Überzahl agierte, da Ben Etuk wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, fiel nicht weiter auf. Repelen blieb brandgefährlich. Kaworsky rettete seiner Mannschaft kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit einem gehaltenen Strafstoß gegen Ameti das 1:1. In der Verlängerung hatte Keisers (97./105.) zweimal die Chance auf den Siegtreffer.



zurück

weiter

Im Elfmeterschießen vergab zunächst Tenbruck, ehe Kaworsky gegen Martin Maciejewski und Lukas Nowicki parierte. Janßen, Kremer, Keisers sowie Luca Terfloth verwandelten für den SVS. "Ich glaube, dass der Sieg über 120 Minuten schon in Ordnung geht. Im Elfmeterschießen hatten wir eben das glücklichere Ende auf unserer Seite", resümierte "Kucze". Sein Gegenüber Sascha Weysen meinte: "Die Niederlage ist äußerst unglücklich. Ich konnte nicht erkennen, dass wir eine Stunde in Unterzahl gespielt haben. Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, die guten Chancen nicht genutzt zu haben."

Es spielten: Kaworsky; Evertz, Janßen, Tenbruck, J. Vengels, Dedic (74. Terfloth), Höptner, Tatzel (57. Fuchs), Kremer, Keisers, Terlinden.

Spiel um Platz 3: FC Meerfeld - GSV Moers 1:7.

(aeg)