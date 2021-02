Wülfrath : Haushalt wird wegen Corona erst im Juni beschlossen

Wülfrath Eine fundierte Beratung des städtischen Haushalts ist derzeit wegen Corona nicht möglich. Die Parteien haben aber einiges abzuwägen – zum Beispiel die von der Stadt vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B.

Eine der bedeutsamsten Entscheidungen betrifft die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B von 530 auf 650 von Hundert (v.H.). Eine Grundsteuererhöhung in dieser Höhe wurde bereits in den Beratungen zum Haushalt 2020 diskutiert, zu Beginn der Pan-demielage aber in die Beratung des Haushalts 2021 verschoben.

„Dabei ist jedem bei uns in der Verwaltung und auch in der Politik klar, was wir den Bürgern zumuten“ sagt Interimskämmerer Stephan Hölterscheidt. „Wir hoffen aber auch auf ihr Verständnis, dass die Stadt ohne Erhöhung nicht mehr selbständig handlungsfähig bleiben kann. „Ohne Gegenmaßnahmen würde am Ende eine völlig lähmende Verschuldung stehen“, so Hölterscheidt weiter.