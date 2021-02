Verwaltung unzufrieden : Wieder Baumängel: Starttermin der Kita Schulstraße ungewiss

Wülfrath Das Hochbauamt hat beim Abnahmetermin mehrere Mängel festgestellt. Dem mit der schlüsselfertigen Errichtung beauftragten Generalunternehmer hat die Stadt jetzt„angemessene Fristen“ zur Beseitigung gesetzt.

Die Baufirma versicherte damals, rund um die Uhr an einer Lösung zu arbeiten, damit die Kita noch 2020 öffnen könne. Daraus wurde nichts – und das Warten geht weiter, der Eröffnungstermin ist ungewiss, wie die Stadt jetzt mitteilt. Demnach hat das Hochbauamt beim Abnahmetermin am 18. Dezember mehrere Mängel festgestellt. Dem mit der schlüsselfertigen Errichtung beauftragten Generalunternehmer hat sie „angemessene Fristen eingeräumt“ zur Beseitigung gesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Nachgebessert werden müsse beim Anschluss von Dachentwässerung und versiegelter Flächen an den Kanal. Besonders ärgerlich: „Diese Grundleitungen sind durch den Unternehmer an mehreren Stellen schon einmal unsachgemäß und an falscher Stelle eingebaut worden. Sie mussten zurückgebaut und neu verlegt werden, was mit umfangreichen Erdarbeiten und verzögert einherging“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Stadt habe jetzt eine „unverzügliche und intensivierte Bearbeitung“ angemahnt und das gesamte Vorhaben werde juristisch begleitet. Ob und in welchem Umfang die Stadt entstandene Schäden geltend machen könne, werde derzeit geprüft. Ein Eröffnungstermin für die Kita könne derzeit „leider nicht benannt“ werden.