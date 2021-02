Stadt Leverkusen will weitere Ausbrüche in Altenzentren verhindern : Täglicher Corona-Test für Mitarbeiter in Heimen

Täglicher Corona-Test für Mitarbeiter in Heimen

Stadt Leverkusen will weitere Ausbrüche in Altenzentren verhindern

Im Awo-Heim in Rheindorf ist der erste Corona-Fall kurz vor der ersten Impfung Ende Dezember aufgetreten, dem folgte im Januar ein größerer Ausbruch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach dem Corona-Ausbruch im Awo-Seniorenheim in Leverkusen-Rheindorf mit bislang 16 Toten hat sich die Stadt mit den Trägern der Einrichtungen auf das nochmals erweiterte Vorgehen geeinigt.

In den Altenheimen in der Stadt gibt es künftig für die Mitarbeiter täglich Schnelltestungen. „Einige der Einrichtungen können dies mit eigenem Personal gewährleisten. Wo dies nicht möglich ist, kann dies von Soldaten der Bundeswehr , die auch bei den Schnelltests für Besucher unterstützen, übernommen werden“, sagt die Stadt. Sollte das nicht reichen, könne bei Bedarf der Malteser Hilfsdienstes helfen.

„Durch die jetzt im Konsens mit den Einrichtungen festgelegte weitere Erhöhung der Testfrequenz übertrifft Leverkusen ganz erheblich die bisherigen Vorgaben des Landes.“ Bislang hatte Leverkusen einmal wöchentlich die Mitarbeiter der Heime einem PCR-Test unterzogen, dazu kam ab Dezember noch ein Schnelltest. So durchliefen die Mitarbeiter alle drei Tage einen Test. „In dieser Kombination waren bereits die Anforderungen der Landes-Verordnung erfüllt“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czewon.

Und: „Durch die jetzt im Konsens mit den Einrichtungen festgelegte weitere Erhöhung der Testfrequenz übertrifft Leverkusen ganz erheblich die bisherigen Vorgaben des Landes“, fügt sie an.

Mit der weiteren Verschärfung will die Stadt die Wahrscheinlichkeit von unbemerkten Einträgen vor allem von Mutationen in die Heime senken. Vorausgegangen ist dem der Ausbruch der Corona-Variante B.1.1.7 im Awo-Seniorenheim in Rheindorf mit bisher 16 Todesfällen.