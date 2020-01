Kunst gegen das Vergessen : Wülfrather gedenken der Holocaust-Opfer

Elke Voss-Klingler und Ehemann Claus Klingler inmitten ihrer Installation mit dem Titel „Eiszeit“, die in der evangelischen Stadtkirche auch zum Vortrag Ulrike Schraders zu sehen ist. Foto: Blazy, Achim (abz)/, Achim Blazy

Wülfrath Die Kunst-Installation der Eheleute Klingler in der Stadtkirche begleitet die Reihe „Friede und Völkerverständigung“.

Wer die evangelische Stadtkirche betritt, wie jetzt etwa zum Klavierkonzert von Aeham Ahmad, steht unmittelbar einer Installation gegenüber, die den Altarraum vollständig einnimmt. Ein Ölgemälde zeigt Quader, die in Blautönen gehalten sind. Am Himmel türmen sich Wolken. Zwar ist die Sonne da, aber sie kann nicht durchdringen. Dennoch fällt ihr kaltes Licht in den langen Gang zwischen den Quadern.