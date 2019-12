Wülfrath : Neue Reihe zum Thema „Frieden“ in der Stadtkirche

Wülfrath Kunst und Musik machen auf das Thema „Völkerverständigung“ aufmerksam.

Am 31. Januar gibt in der Stadtkirche der syrische Pianist Aeham Ahmad ein Solokonzert, präsentiert vom Förderkreis der Stadtkirche und den Wülfrather Flüchtlingsinitiativen. Bekannt machten Aeham Ahmad seine Konzerte im Flüchtlingslager in Yarmouk, Syrien. Mit seiner Musik machte er den dort Lebenden Mut und gab ihnen Hoffnung. Heute gibt er Konzerte in der ganzen Welt und macht so auf die politischen Verhältnisse des Nahen Ostens und die Zerstörung Syriens aufmerksam. Karten zum Preis von 12 Euro gibt es an allen Verkaufsstellen von Neanderticket oder online via www.neanderticket.de.