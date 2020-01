Traditionsfest entfällt wegen Um- und Ausbau : Umbau – kein Osterfeuer an der Feuerwache

Traditionsfest in Wülfrath: Osterfeuer an der Feuerwache. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Ist es am schönsten, sollte man gehen. Nur leider weiß man oft erst hinterher, wann dieser Zeitpunkt gewesen ist. So oder ähnlich geht es jetzt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath, die seit vielen Jahren das Fest rund ums Osterfeuer an der Feuerwache organisiert und durchgeführt haben.

„Hiermit möchte ich im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath folgendes erkünden“, erklärt Sven Salomon, „leider wird es in diesem Jahr kein Osterfeuer auf der Feuerwache geben“, teilt der Stadtbrandinspektor und stellvertretende Leiter der Feuerwehr Wülfrath mit.