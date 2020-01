Bühnenerfahrung in Wülfrath sammeln : Theaterkursus mit Christiane Breucker in Düssel

Theaterkursus mit Christiane Breucker in Düssel

Bühnenerfahrung in Wülfrath sammeln

Wülfrath Ab Februar heißt es für junge Leute in der Gemeinde Düssel: Theaterstück finden, Rollen verteilen, Texte lernen und alles für die Aufführung vorbereiten.

Die sprichwörtlichen Bretter, die die Welt bedeuten, sind für viele ein erstrebenswertes Ziel. Junge Leute, die den Weg dorthin für sich erproben wollen, können das jetzt in der evangelischen Kirchengemeinde Düssel tun. Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren sind eingeladen, sich an einem von Theaterpädagogin Christiane Breucker geleiteten Kursus zu beteiligen. „Eingeladen sind alle die Spaß daran haben, sich auszuprobieren“, erklärt die Theaterfrau.

Viele Jahre war sie selbst in der Gemeinde Düssel für die Jugendarbeit zuständig, jetzt ist die Stelle vakant. Damit die Arbeit für und mit jungen Leuten nicht gänzlich brach liegt, kam Pfarrer Schmidt „auf mich zu und regte diesen Kursus an“. Kommenden Mittwoch, 5. Februar, 17 Uhr, ist ein erstes Treffen für alle Interessierten im Gemeindehaus Dorfstraße 19 angedacht. „Es ist ein erstes Kennenlernen“, abgestimmt werden soll dann, welches Theaterstück überhaupt in Frage kommt. „Es soll nichts eigenes erarbeitet werden, sondern auf ein bereits bestehendes Stück zurückgegriffen werden“, erklärt die Theaterpädagogin. Das Genre reicht von Komödie über Krimi bis Klassiker, gerne mit Themenbezug auf Aktuelles, „das entscheiden die Teilnehmer selbst“. Als regelmäßiger Probe- und Arbeitstermin ist regelmäßig der Mittwoch ins Visier genommen, „wenn nun aber alle sagen, sie können besser dienstags, bin ich auch da flexibel“. Schrittweise und behutsam sollen erste Finessen der Schauspielkunst im Projekt vermittelt werden. Dazu gehören stimmbildende Übungen ebenso wie Tricks des Textauswendiglernens, aber auch die Interaktion oder Tipps zur Improvisation. „Es geht aber nicht alleine darum, auf der Bühne zu stehen, um zu spielen und Erfahrungen zu sammeln“, berichtet Christiane Breucker weiter. Gesucht werden auch Theateraffine, die sich an Planung und Bau der Kulissen beteiligen, technisch begeisterungsfähig sind und beispielsweise das Licht für die Inszenierung einrichten oder die gute Akustik verantworten oder sich als Regieassistent einbringen wollen. Mehr Infos unter Ruf 02058-8237.