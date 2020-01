Essen und Genuss in Wülfrath : Im Café Meiners gibt’s handgemachte Pralinen

Essen und Genuss in Wülfrath

Pralinen und Kuchen aus eigener Herstellung bietet Cynthia Meiners am Heumarkt, Wülfrath, täglich ab 9 Uhr. Nur Donnerstag ist Pause. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Cynthias Meiners hat das Lokal am Heumarkt in Wülfrath als Schlemmer-Adresse etabliert. Auch Herzhaftes wird angeboten.

Das inzwischen zwar nicht mehr taufrische, aber doch noch immer irgendwie neue Jahr ist noch so jung, dass dafür getrost weiterhin gute Vorsätze gefasst werden dürfen. Anstelle ausschließlich auf Body-Maß-Index, Ernährungswerte und ausufernde Fitnessprogramme zu setzen, sollte auch der Genuss eine Rolle spielen. Und als neue Anlaufstelle für hemmungslose Naschkatzen bietet sich das Café Meiners im Herzen Wülfraths am Heumarkt an.