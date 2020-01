Rüstige Rentnerin aus Wülfrath : Hildegard Fucà ist 90 Jahre glücklich in Wülfrath

Wülfrath Quicklebendig und agil feiert die überzeugte Wülfratherin jetzt ihren runden Geburtstag – natürlich in ihrer Lieblingsstadt.

Sie ist Wülfratherin durch und durch – und das bereits seit 90 Jahren. Hildegard Fucà hat sich in ihrer Heimatstadt immer wohl gefühlt. Ihre Eltern kamen während der sogenannten „großen Depression“ in den 1920er Jahren der Arbeit wegen hierher.

Insgesamt sieben Kinder waren sie. „Ich war die Vorletzte“, erzählt Hildegard Fucà lächelnd. Die Familie hatte auch einen Morgen Land. „Wir hatten immer viele Tiere“, erinnert sie sich zurück und zählt auf: „Kaninchen, Hühner und zwei Schweine.“ Die waren in einem Stall mit Freilauf. „Wir hatten ja genug Platz.“ Ihr ältester Bruder durfte studieren. Das blieb ihr verwehrt. Sie hat zunächst einmal für fünf Jahre an der Drehbank gearbeitet. „Akkord.“ Auch im Kirchenchor hat sie mitgesungen. „Dann habe ich geheiratet und sieben Kinder bekommen“, erzählt sie. „Da waren einmal Zwillinge dabei.“

Als ihr erster Mann starb, heiratete sie zum zweiten Mal. „Mein zweiter Mann hat sich um die Kinder gekümmert und hat sie alle erzogen.“ Noch heute denkt sie gerne an so manche heitere Stunde mit ihren Kindern zurück. „Wenn ich geputzt habe, dann saßen sie auf dem Tisch und auf der Waschmaschine“, erzählt sie. Schließlich wurde der Boden gebohnert. „Als ich im Flur war, habe ich sie schon gehört. Ich habe dann die Tür aufgemacht und da hatten sie alle ihre Schuhe ausgezogen und sind über den Boden gerutscht.“ So musste Hildegard Fucà nicht mehr nachpolieren. Inzwischen hat sie schon 14 Enkel und sieben Urenkel. Manche wohnen weiter weg, andere gerade um die Ecke. „Einmal war ich mit meiner ältesten Tochter und einem Enkel in Italien“, verrät sie, „in Turin.“ Vor vier Jahren noch konnte sie gemeinsam mit ihrem Mann die Goldhochzeit feiern. „Wir waren ein Jahr verlobt und ich kannte ihn 54 Jahre“, erzählt sie. Leider ist er vor fast eineinhalb Jahren verstorben. „Er hat seinen 90igsten nicht mehr erlebt.“

Zwei Jahre lang hat sie ihn gepflegt. „Er hat einmal zu mir gesagt: Du hilfst mir ja immer bei allem“, erzählt sie. Obwohl es eine schwere Zeit war, ist sie froh, dass sie sich dazu entschieden hat, ihren Mann zu Hause zu pflegen. Und das nachdem sie selbst einen Unfall hatte. „Ich bin am Tischbein hängen geblieben“, erinnert sie sich. Das ist schon fünf Jahre her. Ihr Mann war in der Stadt und sie lag allein in der Wohnung. „Wir hatten zum Glück so ein altes Telefon, das hab ich heute noch.“ Das konnte sie heranziehen und den Notruf wählen. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufhebeln, damit sie ihr helfen konnte. Oberschenkelhalsbruch war die Diagnose. Und nach dem Krankenhaus ging es erst einmal zur Kur.