Zuwendung und Unterstützung in der Kalkstadt : Stadtsportbund unterstützt Wülfraths Schulen

Wülfrath Als Zusammenschluss aller angeschlossenen Sportvereine der Stadt organisiert der Stadtsportbund, kurz SSB, die Verteilung von Geldern aus der Sportförderung gemäß den Beschlüssen des Rates.

Außerdem sind für dieses Jahr weitere Veranstaltungen geplant. So soll es eine Neuauflage des Grundschul-Sporttages in Kooperation mit dem KSB Mettmann als sogenannten Sport Action Day geben. „Eventuell erweitern wir den Termin zum ‚Tag des Sports’“, den wir früher schon zwei Mal organisiert haben“, führt Huning aus. Hierbei findet quasi ein kollektiver Tag der offenen Tür bei allen Sportvereinen statt, bei dem Interessierte Mitmachangebote wahrnehmen können.

„In eigener Regie veranstalten wir mit einem Team die Abnahme der Sportabzeichen“, macht Christian Huning außerdem Reklame für ein breitensporttaugliches Trim-Dich-Format, das immer montags 18 bis 19.30 Uhr am Erbacher Berg in der Zeit zwischen Osterferien und Herbstferien stattfindet. „Um die Schulen zur Abnahme von Sportabzeichen zu animieren, belohnen wir etwa alle zwei Jahre die Schulen mit Preisen in Form von Material für den Bereich Sport.“ Wie auch in den Jahren zuvor haben allen Voran die Parkschule, die Lindenschule und die Grundschule Ellenbeek mit guten Zahlen auf sich aufmerksam gemacht, resümiert er. Nur bei Gymnasium und Sekundarschule sind bislang „keine größeren Teilnehmerzahlen zu verzeichnen“. Das soll sich nach Wunsch der SSBler ändern.